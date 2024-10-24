حريق شقة أبو الليف بالهرم.. المعاينة تكشف السبب والخسائر



كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق داخل شقة المطرب أبو الليف بحدائق الأهرام مساء أمس الأربعاء.

بلاغ ورد إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالبوابة الأولى بدائرة قسم الهرم.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال غرفة نوم أطفال بشقة بالطابق الثالث بالعقار رقم (165 د) نتيجة ماس كهربائي، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.