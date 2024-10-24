إعلان

فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية

01:12 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد الصاوي::

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يظهر فيه شخص يقود دراجة نارية ويقوم بسرقة قرط طفلة صغيرة أثناء سيرها في إحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من مواطن يفيد بتعرض ابنته، البالغة من العمر 5 سنوات، للسرقة أثناء لعبها أمام المنزل، حيث قام شخص مجهول باستدراجها إلى شارع جانبي وسرقة قرطها الذهبي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب الجاني وتحديد هويته، ليتبين أنه عاطل ولديه سجل جنائي سابق، ويقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية. بعد مطاردة، تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة. كما أقر الجاني بارتكاب الجريمة وقام بالإرشاد عن القرط المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الداخلية فيديو مرعب لحظة سرقة قرط وضح النهار الشرطة تتدخل سريعًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة