فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية



كتب - محمد الصاوي::

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يظهر فيه شخص يقود دراجة نارية ويقوم بسرقة قرط طفلة صغيرة أثناء سيرها في إحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من مواطن يفيد بتعرض ابنته، البالغة من العمر 5 سنوات، للسرقة أثناء لعبها أمام المنزل، حيث قام شخص مجهول باستدراجها إلى شارع جانبي وسرقة قرطها الذهبي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب الجاني وتحديد هويته، ليتبين أنه عاطل ولديه سجل جنائي سابق، ويقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية. بعد مطاردة، تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة. كما أقر الجاني بارتكاب الجريمة وقام بالإرشاد عن القرط المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.