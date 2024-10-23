"حاول يدبحه وسط الشارع".. القبض على متهم بالشروع في قتل شاب في العجوزة

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على متهم بالشروع في قتل شاب ذبحًا بسبب خلافات بينهما وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على شاب به آثار ذبح وسط الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على شاب به آثار ذبح وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وتقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.