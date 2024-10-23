غسل أموال بـ 150 مليون جنيه في القليوبية.. الداخلية تسقط المتورطين



كتب- عاطف مراد:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عملية لغسل أموال بقيمة تقارب 150 مليون جنيه، قام بها 6 أشخاص مقيمين في محافظة القليوبية.

كشفت التحريات أن المتهمين جمعوا تلك الأموال من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وقاموا بمحاولات لإخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. شملت أساليب التغطية شراء عقارات مثل الفيلات والوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأراضي والمحلات التجارية، كما أسسوا شركات واشتروا سيارات لذات الغرض.

تهدف هذه الخطوات إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروع ومنحها طابعًا قانونيًا، حيث استغل المتهمون تلك الأصول لإصباغ الأموال بالصبغة الشرعية.

وقدرت الأموال التي تم غسلها من خلال هذه العمليات بما يقارب 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.