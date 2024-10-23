تعرف على شروط وخطوات قرعة الحج 2025 لـ "وزارة الداخلية"



كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري وحتى يوم السبت 16 نوفمبر المقبل. يتم تقديم الطلبات في مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة

يُشترط تقديم الطلبات شخصيًا من المواطن لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. يمكن التقديم أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية (27983000-02) باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي السارية. في حال انتهاء صلاحية البطاقة، لن يُقبل الطلب. يتم إجراء القرعة بناءً على الحصة المخصصة لكل محافظة وفقًا لمحل إقامة "مقدم الطلب" المذكور في بطاقة الرقم القومي.

على المتقدمين للحج اختيار الجهة التي يرغبون في الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويُسمح بالتقديم مرة واحدة فقط لأي جهة منظمة للحج. بمجرد غلق باب التقديم، يُدرج الطلب ضمن قرعة الجهة المختارة فقط، ولا يُسمح بإلغاء الطلب أو التقدم لأي جهة أخرى بعد إجراء القرعة.

شروط أداء فريضة الحج

يقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الحج طوال حياته، بشرط التمتع بالقدرة الصحية اللازمة. تُقدم الطلبات على النماذج المتاحة في مراكز وأقسام الشرطة أو الموقع الإلكتروني، ويُوقع المواطن بنفسه على الطلب. في حالة وجود مرافق، يُوقع بجانب مقدم الطلب. يجب سداد الرسوم المقررة وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية بعد الاطلاع على الأصل.

يتضمن الطلب بيانًا بالحالة الصحية للمتقدم ونوع المرض (إن وجد)، ولا يُسمح بسفر بعض الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، مثل مرضى الفشل الكلوي، تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة، أمراض القلب المتقدمة، مرضى السرطان، والأمراض النفسية والزهايمر، طبقًا لتقارير وزارة الصحة. يُشترط الحصول على التطعيمات المطلوبة، بما في ذلك التطعيم ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية وتحديث لقاح كورونا.

اشتراطات إضافية

يُوقع المتقدم والمرافق (إن وجد) على إقرار بعدم أدائهما للحج سابقًا وقدرتهما الصحية على أداء المناسك. في حال ثبوت أداء الحج سابقًا أو المعاناة من أحد الأمراض غير المصرح لها، يُستبعد المتقدم من قائمة الفائزين دون أي مسؤولية على وزارة الداخلية. كما يُشترط أن يكون المتقدم ومرافقه "إن وجد" كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا. بالنسبة للمرافق الوجوبي لمن هم فوق 70 عامًا أو ذوي الهمم، يجب ألا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا.

الدفع وطرق التقديم

يُسدد المبلغ المخصص لطلب الحج الورقي في المراكز والأقسام. بالنسبة للطلب الإلكتروني أو عبر المكالمات الصوتية، يتم خصم الرسوم من خلال طرق السداد الإلكترونية المتاحة. لا يُقبل الطلب إلا بعد السداد.

استثناءات التنازل عن فرصة الحج

لا يُسمح بالتنازل عن فرصة الحج للغير، إلا بين الأبناء والوالدين. في هذه الحالة، يُشترط أن يكون الشخص المُتنازل له في حالة صحية جيدة ولم يسبق له أداء الحج.

نسبة الـ 1% لكبار السن

تُخصص نسبة 1% من تأشيرات الحج لكبار السن ومرافقيهم في كل مديرية، ويتم استبعادهم من القرعة العامة واعتبارهم فائزين بالتزكية. يُشترط أن يكون المرافق بصحة جيدة وأقل من 70 عامًا. يُجري اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية مقابلة مع المرافق بعد الفوز بالقرعة، وفي حال عدم توافر الشروط، يتم استبداله بمرافق آخر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أنه سيتم إجراء قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه.