"دهس طفلين واستكمل رحلته".. استدعاء سائق قطار العياط



كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة استدعاء سائق القطار الذي دهس طفلين شقيقين على مزلقان البليدة بالعياط؛ لسؤاله حول تفاصيل الواقعة، حيث استكمل رحلته فور وقوع الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن سائق القطار فوجئ بوجود الطفلين في مكان غير مخصص للعبور، ولم يستطع إيقاف القطار، مما كان سيؤدي إلى انقلابه وحدوث كارثة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات دهس قطار العياط لطفلين على قضبان السكة الحديد بمزلقان البليدة، حيث تبين أن الضحيتين شقيقان وخرجا للذهاب إلى المدرسة الابتدائية بالعياط. وأثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، أطاح بهما القطار ليلقيا مصرعهما في الحال.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من أهالي العياط بوقوع حادث قطار على مزلقان البليدة وسقوط ضحايا، فتم إخطار مديرية أمن الجيزة على الفور، والدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت قوات الشرطة من مركز العياط وتبين اصطدام القطار بطفلين.

وأوضحت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الضحيتين عبرا من مكان غير مخصص للعبور لحظة قدوم القطار، فدهسهما على القضبان بمزلقان البليدة.

وأضافت تحريات العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الطفلين شقيقان وهما "مصطفى.ع.س" وشقيقته "حنين.ع.س"، وتم نقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.