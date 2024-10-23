"معايا فلوس مضروبة".. نصاب المنوفية يقع في قبضة الأمن بعد عمليات احتيال متكررة



كتب- عاطف مراد:

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص، بعد أن مارَس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين. وقد قام المتهم بالزعم بامتلاكه عملات محلية مقلدة "على خلاف الحقيقة"، وأنشأ العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لذلك.

أفادت معلومات وتحريات الإدارة بأن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، وكان يطلب من راغبي شراء تلك العملات تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولي على تلك المبالغ دون الوفاء بما وعد به أو رد الأموال.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وبطاقة بنكية. وبمواجهته، اعترف بممارسته هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة.