سقوط أسانسير في مول شهير بالتجمع الخامس يودي بحياة شاب والشرطة تفتح تحقيقًا

كتب- عاطف مراد:

وقعت حادثة مأساوية في منطقة الحي الأول بالتجمع الخامس، حيث سقط أسانسير داخل مول شهير، مما أدى إلى مصرع شاب على الفور. تم نقل جثته إلى مشرحة زينهم.

استقبلت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة حول وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مصحوبةً بسيارة إسعاف.

أصدرت الجهات المعنية قرارًا بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب سقوط الأسانسير، بالإضافة إلى التحقيق في وجود أي شبهة جنائية.