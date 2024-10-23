تورط في 4 جرائم.. ضبط سائق استولى على حقيبة مندوب تحصيل بالقاهرة

كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، له معلومات جنائية، لقيامه بمغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد الخاصة به، والتي كانت تحتوي على ماكينة فيزا تابعة للشركة محل عمله، وذلك بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأقر السائق بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بنفس أسلوب المغافلة. وعقب ذلك، تم ضبط كل المسروقات لدى عميله السيئ النية، وهو عامل بمخزن خردة، له معلومات جنائية، وتم إلقاء القبض عليه أيضًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.