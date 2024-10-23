إعلان

تورط في 4 جرائم.. ضبط سائق استولى على حقيبة مندوب تحصيل بالقاهرة

02:57 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، له معلومات جنائية، لقيامه بمغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد الخاصة به، والتي كانت تحتوي على ماكينة فيزا تابعة للشركة محل عمله، وذلك بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأقر السائق بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بنفس أسلوب المغافلة. وعقب ذلك، تم ضبط كل المسروقات لدى عميله السيئ النية، وهو عامل بمخزن خردة، له معلومات جنائية، وتم إلقاء القبض عليه أيضًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ضبط سائق الاستيلاء على حقيبة مندوب تحصيل مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تقتحم بؤر الإجرام.. مداهمات أمنية لمراكز المخدرات والسلاح في 4 محافظات

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة