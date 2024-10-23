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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالبحيرة

02:52 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

ضبط تشكيل عصابي

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كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة في دائرتي مركز شرطة كفر الدوار وإيتاي البارود.

تم ضبطهما أثناء قيادتهما سيارة ملاكي مملوكة لأحدهما، كما عثر بحوزتهما على 2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار.

واعترفا المتهمان بارتكابهما واقعتين سرقة أخريين مماثلتين بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان وتولت النيابة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابي سرقة السيارات البحيرة
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