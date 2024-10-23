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محتال يدّعي العلاج الروحاني ويستغل السحر للاحتيال على المواطنين في الجيزة

01:34 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخص يستغل السحر والدجل للاحتيال على المواطنين في الجيزة.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط شخص له سجل جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، في عمليات نصب واحتيال على المواطنين عبر ممارسة الدجل والسحر. قام المحتال بانتحال صفة متخصص في العلاج الروحاني، مدعيًا قدرته على شفاء الضحايا مقابل مبالغ مالية، مروجًا لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، ألقت الشرطة القبض عليه في دائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزته على أدوات تستخدم في أعمال السحر والدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية العلاج الروحاني الجيزة
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