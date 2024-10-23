الداخلية تُعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري حتى يوم السبت 16 نوفمبر المُقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية: -

إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المُنظمة للحج.

وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أي جهة مُنظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

تُقبل الطلبات وفقاً للنماذج المُعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المُشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفي حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي "سارية الصلاحية" بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم (مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوي - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوي أمراض "القلب، والأوعية الدموية، التليف الكبدي، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل (السل الرئوي المفتوح) - السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة، الأطفال دون 12 سنة "وفي حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ") كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقاً مع الجانب السعودي، تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات – بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) المُحدثة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م، وذلك للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 65 عام.

يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجد) على الإقرار المُدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته وقدرته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتي تم اعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب، وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض الغير مُصرح لها بالحج والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية - يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يُؤشر بعلامة (√) من المواطن المتقدم والمرافق " إن وجد" بطلب الحج في الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق " إن وجد" في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسيــة حيث لا يقل السن عن (25 عاماً "رجال – سيدات") بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقـل السن عـن (18 عام) بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقـدم الطلب لكلاً من " كبير السـن (70عام) فأكثر – ذوي الهمم " ولا يقل السن عن (12 عام) للمرافق الغير وجوبي".

وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.

تُسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجـوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الاسم كاملاً طبقاً لما هو مُدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

رقم بطاقة الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول (يُـراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المُرافق "إن وجد" من واقع كل من (بطاقة الرقم القومي– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها - حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية – رقـم الهاتف المحمول الشخصي)، ويُوقع مُقدم الطلب والمرافق "إن وجد" بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 1 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبـة (الـ 1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكـبر المُتقدمين سـناً ومـُرافقيهم بكل مديرية على حده حيث تقـوم البوابـة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية عـلى حدا، ويتم استبعادهم مـن القرعـــة واعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكية ويـُدرج ما دون ذلك ضـمـن القـــــرعـه العامـة 00 مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولاً علـى البـوابـة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــل (مُــقدم الطلـب) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه .

فى حالة تقديم طلــب حـــج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عام فأكثر ) أو مــن ذوى الهــمم – على ســـبيل الإســـتثناء .. فيُشــــترط إصـــطحابهما لمُرافـق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية و العمرية ( أقل مـن 70 عام) وتُطبق شــروط الإستثناء السابق ذكرها عليه ، و يتــم مُناظرة المرافـق مــن قبل السيد اللـواء مـسـاعـد المدير للشئون المـاليـة والإداريـة بالمديرية أو من يُنيبه- عقب الفوز بقرعة الحج ، وفى حالة عدم توافر الشــروط حال مُناظرته يتم استبداله بمُرافق بديل .