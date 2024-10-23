إصابة سيدتين في مشاجرة أمام بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدتان تحملان الجنسية السودانية نتيجة مشاجرة بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأربعاء.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب بوجود حالات إغماء بالحي السابع.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

التحريات الأولية بينت إصابة نعمات جلال الدين 45 سنة وإخلاص عثمان 32 سنة إثر مشاجرة.

تم نقل السيدتين إلى المستشفى المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.