"طاسة بطاطس" تتسبب في حريق شقة سكنية بمدينة نصر

كتب - محمد شعبان:

أغفل شخص "طاسة" بطاطس على البوتاجاز فكاد يتسبب في كارثة محققة بمدينة نصر اليوم الأربعاء.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من برج بشارع نجيب محفوظ.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالتنسيق مع مأمور القسم وطوارئ الغاز.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس لبرج مكون من 15 طابقا نتيجة ترك طاسة بطاطس على البوتاجاز.

وتسبب الحريق في تفحم محتويات المطبخ ولم يسفر عن وقوع إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.