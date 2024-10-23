شروع في قتل شاب يهز ميت عقبة.. والشرطة تطارد الجاني

كتب - محمد شعبان:

لحظات مرعبة عاشها أهالي ميت عقبة بالعجوزة، مشاجرة انتهت بإصابة شاب بطعنة بالرقبة.

مأمور قسم شرطة العجوزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع الغريب.

التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بسبب خلافات بين شاب يدعى "عبد الرحمن" عمره 26 سنة وآخر.

في وقت متأخر من الليل، أشهر الثاني سلاحه الأبيض مهددا الشاب العشريني بالقتل. سرعان ما تطورت الأمور ونفذ تهديده مسددا له طعنة بالرقبة ولاذ بالفرار.

الأهالي أسرعوا بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى للعلاج وحالته غير مستقرة ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.