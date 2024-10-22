"انتهت بسجين وقتيل".. ليلة مصرع "كريم" أثناء فض مشاجرة بين أصدقائه في بدر

كتب- أحمد عادل :

علاقة صداقة جمعت بين "محمد" و"رضا" و"كريم" منذ الصغر، داخل مساكن صبحي حسين بمدينة بدر، وبسبب خلافات مالية بين الأول والثاني دفع الثالث حياته ثمنًا لها، لتنتهي ما بين قتيل وسجين.

اجتمع أصحاب العقد الثاني داخل إحدى مقاهي المنطقة كما اعتادوا، ودار الحديث حول "مشاريع القهاوي" كما يطلق عليها، لكن أحدهم اقترح مشروع "فرشة ملابس" داخل سوق المنطقة، ولاقت الفكرة استحسان "محمد" و "رضا".

سرعان ما دخل المشروع حيز التنفيذ "محمد" بـ5 آلاف جنيه و"رضا" بـ3 آلاف جنيه بالإضافة لمجهوده بإدارة المشروع، على أن يتقاسم المكسب بالتساوي، بينما اكتفى "كريم" بالشهادة على العقد الشفوي بين الصحاب.

وخلال أيام وبعد شراء البضاعة أصبحت "فرشة الملابس" جاهزة للعمل يقوم "رضا" بإدارتها، و"محمد" في عمله الأساسي سائق "توكتوك" يمر على صديقه بين حين وآخر، كما هو الإتفاق.

مرض والدة "محمد" حال دون اتمام المشروع بسبب حاجته الماسة للمال، فأخبر صديقه بفض الشراكة وتصفية المشروع الذي لم يمر على إنشائه سوى أيام، وطالبه برد المبلغ في أسرع وقت.

استقبل "رضا" طلب صديقه على مضض، وتجاهل طلبه ولم يجيب على اتصالاته، بل قام بتصفية "الفرشة" دون إرجاع نصيب "محمد" له.

للمرة الأخير تقابل الأصدقاء الثلاثة مكان "الفرشة"، وصلت عتاب بينهم تطورت لمشاجرة تعدى فيها "رضا" على صديقه "محمد" بسلاح أبيض "كتر" وإصابته بجرح قطعي في ذراعه الأيمن.

ظل "كريم" بين أصدقائه يحاول فض المشاجرة لكن باءت محاولته بالفشل، ولفظ انفاسه الأخيرة حين استقرت "مطواة" استلها "محمد" في رقبته بالخطأ أودت بحياته في الحال.

أحالت النيابة المتهم "محمد" على خلفية اتهامه بقتل صديقه "كريم" دون سبق إصرار وترصد، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو الحاجة الضرورية لذلك.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في القضية رقم 7833 لسنة 2023 مدينة بدر، بمعاقبة المتهم "محمد" بالسجن المؤبد على خلفية قتل صديقه.