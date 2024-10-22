"3 قضايا لمشاهير تنتهي بالدية".. حوادث قتل خطأ أنقذ التصالح مرتكبيها

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت الفترة الماضية، العديد من الحوادث التي نجم عنها حالات وفاة وتسببت في إثارة الرأي العام؛ نظرًا لارتباط بعض تلك الوقائع بمشاهير من الوسطين الفني والرياضي وغيرهما.

وتزامن مع وقوع تلك الحوادث لجوء بعض المتهمين إلى التصالح ودفع الدية لأهل الضحية -وفق ما ينص عليه القانون- بعد الاتفاق على مبلغ مُعين يُدفع لأهل المجني عليه.

ومع ذلك فهناك بعض الوقائع التي لا يوجد فيها تصالح، وهي الجرائم المتعلقة بالمساس بالمجتمع.

الصلح في حالات القتل الخطأ

وقال المحامي بالنقض محمد سالم، لـ "مصراوي" إن الشرع حدد الدية في قضايا القتل الخطأ بقيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، مضيفًا "في الحوادث نحتاج إلى حكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقعة".

أوضح أنه يجوز لوكيل المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق في أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.

أضاف أن قانون الإجراءات الجنائية توسع عام 2006 في نطاق الصلح بإباحته الصلح في قضايا القتل الخطأ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى تجاه المتهم.

وتنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة".

وأجازت المادة الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

ومن بين حوادث القتل الخطأ الخاصة بالمشاهير والتي وقعت الأشهر الماضية ما يلي:

تصالح أحمد فتوح

وشغلت واقعة اتهام أحمد فتوح لاعب النادي الزمالك، بدهس المجني عليه "أحمد الشوبكي" اهتمامات الرأي العام خلال الشهرين الماضيين، عقب دهسه بسيارته بالطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين، في شهر أغسطس الماضي، مما أدى إلى وفاته.

ووافقت أسرة الضحية اليوم، على التصالح مع فتوح، بينما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.

ونظرت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح، الثلاثاء، محاكمة فتوح، الذي يواجه 3 اتهامات تشمل قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة القانونية، والتسبب في وفاة أمين شرطة.

وقررت النيابة العامة، منتصف أغسطس الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، وعقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، ليتم تأجيلها لجلسة 16 سبتمبر الماضي، والتي خلالها تم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر محاكمته لجلسة 22 أكتوبر الحالي.

عصام صاصا

وفي واقعة اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا، بدهس شخص بسيارته أعلى طريق دائرى المنيب، والتسبب في وفاته، فقد لجأ صاصا أيضًا إلى التصالح مع أسرة الضحية.

وقدم دفاع أسرة الشاب ضحية حادث الدهس الذي تسبب فيه "صاصا" إقرارًا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة القتل الخطأ.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة ألقت القبض على مطرب المهرجانات، عصام صاصا، لاتهامه بدهس شخص على طريق دائري المنيب.

وبعد التحقيق معه، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان بضمان مالي 30 ألف جنية على ذمة القضية وجرى عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وتبين من التحليل أن نجم المهرجانات يتعاطى المخدرات، وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة.

نجل أحمد رزق

لم تتوقف الحوادث المتعلقة بالمشاهير عن ذلك، فهناك حادث نجل الفنان أحمد رزق والذي دهس "عامل دليفري" داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد.

بعد فترة من وقوع الحادث، تصالح الفنان أحمد رزق، مع والد عامل التوصيل، الذي تسبب نجله في وفاته عن طريق الخطأ بحادث دراجة بخارية شهر مايو الماضي.

وكانت أجهزة الأمن قد تحفظت على نجل الفنان أحمد رزق في مايو الماضي، بعد تسببه في إصابة العامل الذي كان يقود دراجته البخارية.

وأخلت جهات التحقيق سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، بعد اتهامه بالتسبب في إصابة العامل، وتطورت القضية بعد وفاة الأخير.