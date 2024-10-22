7 مصابين في انقلاب ميكروباص بجوار سور مطار القاهرة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور سعد الدين الشاذلي بالقاهرة، الثلاثاء.

تلقى نسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مطار القاهرة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص بجوار سور المطار، وانقلاب المركبة اتجاه التجمع الخامس.

نتج عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.