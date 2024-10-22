برازيلية الجنسية.. تفاصيل القبض على متهمة بالترويج للمارسة الدعارة بالقاهرة الجديدة

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر جهات التحقيق المختصة، إجراءاتها في اتهام أجنبية بالترويج لممارسة الدعارة بالقاهرة الجديدة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على برازيلية تدير شقة بالقاهرة الجديدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية شقة تقطنها إحدى السيدات برازيلية الجنسية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضبط المتهمة وآخر يمارس معها علاقة غير شرعية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.