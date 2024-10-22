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وصلة تعذيب واعتداء بآلة حادة.. تفاصيل مقتل طفلة على يد زوج والداتها بالمقطم

07:22 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

جثة أرشيفية

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كتب - محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المقطم، جريمة قتل راح ضحيتها طفلة على يد زوج والدتها، بعد وصلة تعذيب.

بينت التحريات الأولية للحادث، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ولقيت مصرعها على يد زوج والدتها داخل شقتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بأن المستشفى استقبلت طفلة تبين -عقب الكشف عليها- أنها تعرضت إلى وصلة تعذيب من قبل المتهم.

مباشرة انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين بأن المجني عليها طفلة 6 سنوات، ولقيت مصرعها بعد ضربها بآلة حادة في الرأس والصدر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جريمة قتل قتل طفلة على يد زوج والدتها المقطم النجدة قسم شرطة المقطم ضربها بآلة حادة
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