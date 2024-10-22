وصلة تعذيب واعتداء بآلة حادة.. تفاصيل مقتل طفلة على يد زوج والداتها بالمقطم

كتب - محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المقطم، جريمة قتل راح ضحيتها طفلة على يد زوج والدتها، بعد وصلة تعذيب.

بينت التحريات الأولية للحادث، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ولقيت مصرعها على يد زوج والدتها داخل شقتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بأن المستشفى استقبلت طفلة تبين -عقب الكشف عليها- أنها تعرضت إلى وصلة تعذيب من قبل المتهم.

مباشرة انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين بأن المجني عليها طفلة 6 سنوات، ولقيت مصرعها بعد ضربها بآلة حادة في الرأس والصدر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.