وصلة تعذيب واعتداء بآلة حادة.. تفاصيل مقتل طفلة على يد زوج والداتها بالمقطم
كتب - محمود الشوربجي:
شهدت منطقة المقطم، جريمة قتل راح ضحيتها طفلة على يد زوج والدتها، بعد وصلة تعذيب.
بينت التحريات الأولية للحادث، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ولقيت مصرعها على يد زوج والدتها داخل شقتها.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بأن المستشفى استقبلت طفلة تبين -عقب الكشف عليها- أنها تعرضت إلى وصلة تعذيب من قبل المتهم.
مباشرة انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين بأن المجني عليها طفلة 6 سنوات، ولقيت مصرعها بعد ضربها بآلة حادة في الرأس والصدر.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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