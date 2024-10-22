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العثور على جثة طفل حديث الولادة بموقف ألف مسكن

04:10 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

طفل حديثة الولادة

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة بالقاهرة على جثة طفل حديث الولادة بموقف سيارات ألف مسكن.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ السائقين بالموقف عن جثة طفل.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة طفل حديث الولادة ملقى بالموقف في ظروف غامضة.

تحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم بالتخلص من الجثة وأمرت النيابة العامة بإيداع الجثة المشرحة.


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