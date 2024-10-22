رفض استئناف "سما كلينك" على حكم حبسها بتهمة الإهمال الطبي

كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة مدينة نصر، الاستئناف المقدم من سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب.

وجاء في قرار إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عامًا عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدًا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1، أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء البشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.