"قتلها وحطها في شنطة سفر".. لماذا تخلص عامل من زوجته بالهرم؟

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس فني تركيب أسنان 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإنهاء حياة زوجته "المعلمة" وتخلص من جثتها في حقيبة سفر وألقاها في صحراء الفيوم لتنهشها الذئاب والكلاب الضالة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتحليلها ومعرفة عما إذا كانت جثة الزوجة من عدمه ومعرفة سبب الوفاة.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم من شاب يفيد باختفاء شقيقته المتزوجة، المعلمة، منذ 14 يومًا. أفاد الشاب بأن زوجها يتلاعب في الإجابات حول سبب اختفائها، مما أثار شكوك الأسرة.

توجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بتكليف فريق بحث للكشف عن ملابسات الواقعة. حيث استدعي شقيق المعلمة المختفية الذي أفاد بعدم تمكن أسرته من التواصل معها، وأن الزوج قدم أعذارًا متكررة بشأن غيابها.

تولى العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، قيادة التحقيقات، حيث كشفت التحريات عن وجود شبهات حول الزوج. بعد استجوابه، اعترف بأنه نحر زوجته خلال مشاجرة، موضحًا أنه قام بذلك بعد أن استل سكينا من المطبخ.

ذكر الزوج، وهو فني تركيب أسنان في الأربعينات من عمره، أنه كان يشك في سلوك زوجته، مما أدى إلى نزاعات مستمرة بينهما. وأشار إلى أنه وضع جثتها في حقيبة سفر كبيرة وتخلص منها في الصحراء بطريق القاهرة – الفيوم.

أثناء التحقيق، أكد الزوج أن ابنته الكبرى كانت في الغرفة وقت وقوع الجريمة، وسمعت صراخ والدتها، لكنها لم تشهد ما حدث، بينما كان ابنه الأوسط في المدرسة. كما طلب منهم إخبار أي شخص يسأل عن والدتهم بأنها ذهبت إلى جدتها.

تمكنت القوات الأمنية من اصطحاب الزوج إلى مكان التخلص من الجثة، حيث عُثر على بقايا هيكل عظمي، متأثرة بعوامل التحلل وحيوانات مفترسة.

جرى تحرير محضر يتضمن اعترافات المتهم، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بالهرم لمتابعة التحقيقات.