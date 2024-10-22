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المرور تعيد فتح الطريق الدائري اتجاه وصلة المريوطية

03:32 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

وصلة المريوطية

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كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب باتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي بعد انتهاء أعمال محور عمرو بن العاص.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن غلق كلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي، لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص، وذلك لمدة شهر.

وصلة المريوطية الطريق الدائري الإدارة العامة للمرور فتح الطريق الدائري
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