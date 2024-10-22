مفاجأة.. فتوح قدم للمحكمة شيكا بـ1.7 مليون جنيه دية شرعية لأسرة "الشبكي"

كتب - رمضان يونس:

استمعت الدائرة الثانية جنايات مرسى مطروح؛ لمرافعة النيابة العامة وطلبات دفاع اللاعب "أحمد فتوح" في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل "أحمد الشبكي" عن طريق الخطأ.

وطالب المستشار أشرف عبد العزيز محامي فتوح من هيئة المحكمة استلام أصل شيك الدية المقدم من المتهم في الجلسة السابقة، مشيرا إلى أن المحكمة أفادت بأن الشيك محرز.

وتقدم المتهم أحمد فتوح في الجلسة السابقة التي تم إخلاء سبيله فيها، بشيك بمبلغ مليون وسبعمائة إلى هيئة المحكمة كدية شرعية لورثة المجني عليه الراحل "السيد الشبكي".

وفي وقت سابق، نفى المستشار شنودة مكارم محامي ورثة المجني عليه ما تم تداوله بشأن قبول أسرة الشبكي من اللاعب مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه. وقال إن جميع الرقم غير صحيح؛ للتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية أمام المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير المخدر، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة تحمل لوحات أرقام " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.