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النائب العام يلتقي نظيره الإسباني على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين

01:57 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

جانب من اللقاء

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كتب- صابر المحلاوي:
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، ألفارو جارسيا أورتيز النائب العام لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

,شمل اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وسُبل تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن بشأن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم المتعلقة بالملكية الثقافية، وكذا المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا الجرائم التي تشكل تهديدًا على المجتمعات.

مجموعة الدول العشرين النائب العام المستشار محمد شوقي منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين
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