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بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة بسبب القيادة برعونة في القاهرة

12:15 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" متضمناً قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة ملاكي برعونة وأداء حركات استعراضية بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه (مهندس – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.


وزارة الداخلية القيادة برعونة ضبط قائد سيارة
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