أحمد فتوح داخل القفص.. بدء ثالث جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات

كتب- رمضان يونس:

بدأت الدائرة الثانية جنايات مرسي مطروح؛ ثالث جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل "أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ بطريق الساحل.

وسلم اللاعب نفسه إلى قوات الشرطة، وسط تواجد أمني مُكثف بمحيط المحكمة، قبل وضعه داخل قفص الاتهام لحين بدأ الجلسة واستجوابه من القاضي عقب إخلاء سبيله في الجلسة السابقة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع انعقاد ثالث جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "الشوبكي".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.