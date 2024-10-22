سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في مكافحة جرائم السرقات، حيث تمكنت من ضبط 4 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ربع نقل بدون ترخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من المعدات المستخدمة في إنشاء العقارات وزنت 750 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهمين، اعترف 3 منهم بالاتفاق مع الرابع على سرقة مخزن تابع للشركة محل عملهم بالموقع المخصص لإنشاء عقارات سكنية بأسلوب المغافلة وتزوير تصريح خروج من الموقع.

وضبطت الأجهزة الامنية، عاطل بدائرة قسم شرطة المرج تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن تحت الإنشاء، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب. وأضاف بتصرفه في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيء النية المقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المسروقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة.

ونجحت الأجهزة الامنية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص 3 منهم لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال الصفة باستخدام سيارة ميكروباص قيادة أحدهم، وبحوزتهم اثنين من الكارنيهات ورخصة قيادة مزورين، واثنين من الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي وحافظة نقود متحصلات من واقعة سرقة، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.