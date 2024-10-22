تيشيرت أسود وخطين بيض .. أحمد فتوح في "جلسة الصلح" بجنايات مطروح

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب -رمضان يونس:

رصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولي للمتهم "أحمد فتوح" لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، من داخل قاعة المحكمة خلال نظر ثالث جلسات مُحاكمته في قضية الأمين الراحل "أحمد الشوبكي" .

وظهر اللاعب "فتوح" وهو يرتدي تيشيرت أسود داخل قاعة المحكمة تظهر عليه ملامح الإرهاق والتعب، بعد أن سلم نفسه لقوات الشرطة؛ تمهيدًا لحضور جلسة مُحاكمته.

,أكد مصطفي رمضان، أحد الموكلين بالدفاع عنه أن أسرة ضحية حادث الدهس "أحمد الشوبكي" عفت عن موكله وقبلت التصالح رسمي. ومن المقرر أن تحسم النيابة الحزبية مصير القضية بشأن الدية الشرعي، وقال رمضان لمصراوي من أمام محكمة جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب: "بالفعل أسرة الشوبكي عفت عن فتوح وننتظر التصالح الرسمي أمام المحكمة".

وسبق أن وصلت أسرة الراحل "أحمد الشوبكي" والمحامي الموكل بالدفاع عن الحق المدني؛ إلى مقر المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير المخدر، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.