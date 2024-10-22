فيديو- محامي فتوح من أمام المحكمة: أسرة الشوبكي عفت عن موكلي وقبلت التصالح

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب - رمضان يونس:

أكد مصطفي رمضان، أحد الموكلين بالدفاع عن لاعب الزمالك أحمد فتوح أن أسرة ضحية حادث الدهس "أحمد الشوبكي" عفت عن موكله وقبلت التصالح رسمي.

ومن المقرر أن تحسم النيابة الحزبية مصير القضية بشأن الدية الشرعي، وقال رمضان لمصراوي من أمام محكمة جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب: "بالفعل أسرة الشوبكي عفت عن فتوح وننتظر التصالح الرسمي أمام المحكمة".

ووصلت منذ قليل أسرة الراحل "أحمد الشوبكي" والمحامي الموكل بالدفاع عن الحق المدني؛ إلى مقر محكمة جنايات مطروح، لحضور ثالث جلسات مُحاكمة اللاعب "أحمد فتوح" لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر على خليفة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين "الشوبكي" عن طريق الخطأ.