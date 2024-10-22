وصول أحمد فتوح لمرسى مطروح لحضور جلسة محاكمته

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب - رمضان يونس:

وصل "أحمد فتوح" لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى مقر محكمة جنايات مطروح، في حراسة أمنية مُشددة، لإنعقاد ثالث جلسات مُحاكمة اللاعب في واقعة قتله عن طريق الخطأ الامين "أحمد الشوبكي" حال قيادته سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

تعقد هيئة الدائرة الثانية جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وأمانة سر، حسن عمر.

من المقرر أن تناقش هيئة المحكمة؛ الطبيب هاني قباري محمد إسماعيل، مدير عام بالمعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية والذي قام بإجراء تحليل العينات المأخوذة من المتهم ومعد تقرير الطب الشرعي "المعمل الكيميائي"، والذي تم سؤاله بالنيابة العامة بشأن تعاطي اللاعب للمخدرات، و الدكتور "جمال عبدالرازق محمد عبدالعال" رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لمناقشته.