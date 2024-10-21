مشاجرة بسلاح ومصاب في "خناقة الحصري" بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بجرح قطعي بالرأس على إثر مشاجرة بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بميدان الحصري.

العميد محمد أمين ريئس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط مباحث قسم أول أكتوبر بقيادة المقدم محمد مجدي بفحص البلاغ.

التحريات الأولية للرائد أحمد فايز بينت نشوب مشادة كلامية بين زملاء عمل تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلاهلا أحدهم على شاب يدعى "عبد الرحمن 24 سنة" بسلاح أبيض فأحدث إصابته.

زملاء المصاب أسرعوا بنقله للمستشفى المركزي للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة.