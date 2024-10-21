"مسنة ومش هتقدر تقاومني".. كيف أنهى "سباك" حياة الحاجة "سلوى" لسرقتها في البساتين؟ (نص تحقيق)

كتب- أحمد عادل:

حصل موقع "مصراوي" على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل مسنة داخل مسكنها على يد سباك لسرقتها في البساتين.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3753 لسنة 2023 جنايات البساتين، أنه إثر مروره بضائقة مالية اغواه شيطانه بسرقة أحد أهالي المنطقة، فوقع الاختيار على المجني عليها الحاجة "سلوى" 60 سنة، حيث أنها مسنة تعيش بمفردها ولا تستطيع مقاومته.

وتابع المتهم، أنه رسم مخططه بأن توجه إلي مسكن المسنة وبيده مفتاح إنجليزي حديد، وعندما قامت بفتح الباب أوهمها بوجود تسريب من ماسورة شقتها، فأطمنئت له وأخبرته بالدلوف إلي الشقة "خش يا ابني اعمل اللي يريحك".

وأضاف المتهم أنه فور دخوله للشقة توجه إلى الحمام واتبعته المجني عليها ببطئ تستخدم "ماشية" تساعدها على السير، ووجه لها ضربة على رأسها قاصدًا من ذلك فقدانها الوعي لسرقتها.

"الحقوني.. الحقوني" أخر صرخات المسنة طالبة النجدة من نجلها يعيش بالشقة المجاورة لها، قبل أن يقرر المتهم أنهاء حياتها خشية افتضاح أمره، "انا خفت للناس قرايبها ييجوا وتقول لهم ويمسكوني فقولت أموتها واخلص".

واختتم المتهم اعترافاته، أنه قام بسرقة مبلغ مالي من حقيبتها ولاذ بالفرار بعد سماعه طرق على باب الشقة، توجه لمنزله وقام بتغيير ملابسه الملطخة بالدماء وخلال ساعة تم اكتشاف الجريمة، وتم القبض عليه من قوة أمنية اشتبهت فيه بعد جمع التحريات الأولية.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليها "سلوى" 60 سنة، مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حضوريًا بإجماع آراء اعضائها، وأخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل مسنة في منطقة البساتين.