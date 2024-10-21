اختفى عن والدته وكلب نهش جثته ..إحالة 5 متهمين في جريمة "مزلقان الفرز" للجنايات

كتب- رمضان يونس:

أحالت جهات التحقيق بنيابة الشرابية الكلية بالقاهرة، سايس و3 عمال بناء وعاطل، إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهم بقتل "محمد جمال" من أجل سرقة التوكتوك الخاص به إثر مشادة كلامية بينهما على مزلقان الفرز بالشرابية وألقوا جثمانه من أعلي الكوبري لتنهش الكلاب جثته.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين "محمد .ط" تهمة ضرب المجني عليه "محمد.ج" عمدًا بغير سبق إصرار او ترصد وذلك إثر مشادة وقتيه نشبت بينهما تعدى خلالها بعدة ضربات بالأيدي مما أدى لسقوطه من أعلى كوبري أبو وافية ـ الفرزـ أرضا محدثا له إصابته التى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين الخمسة "محمد.ط" و"محمد.ح" و"محمد .خ" وأحمد.س" و"أحمد.س"، حيازة جوهر الحشيش"، وسرقه المجني عليه بعد وفاته.

وفي وقت سابق؛ صرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، بدفن أشلاء "محمد. ج" سائق "توك توك" (19 عامًا) بعد 32 يومًا من مقتله على يد 5 أشخاص بالشرابية،عقب تطابق تحليل الصفة الوراثية (DNA) الخاص المجني عليه مع الأم، إذ عثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه أشلاء في مزلقان الفرز بالشرابية.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل "محمد.ج" 18 عامًا، وتخلصوا من جثته بمقلب قمامة بعد أن سرقوا مصدر رزقه "توك توك" بالشرابية.

أمام رجال البحث الجنائي، اعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وسرقة "التوك توك" خاص به، وقاموا بإلقاء جثمانه بالقرب من مزلقان الفرز بالشرابية؛ خشية كشف أمرهم ولاذوا بالفرار. وفق عبد المنعم المحامي دفاع المجني عليه.

التحريات الأولية أوضحت أن المجني عليه "م.ج" تغيب عن أسرته 4 أيام حتى عثر عليه الأهالي جثة هامدة مشوهه بعد أن نهش كلب الجثة من مقلب قمامة بموقع الجريمة "مزلقان الفرز" بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم الشرابية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من "مزلقان الفرز" بدائرة القسم وذلك عقب نهش "كلب" الجثة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ موقع الجريمة و بالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر في حالة تشويه، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين مناظرته وتحديد أسباب الوفاة.