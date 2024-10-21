"حط السكينة على رقبتي".. صرخة أنثى وسط زراعات أوسيم

كتب - محمد شعبان:

صرخة أنثى وسط زراعات أوسيم لم تشفع لها عند سائق توك توك وجد فيها ضالته ليشبع نزواته الدنيئة، اصطحبها عنوة إلى أرض زراعية بعيدة عن المناطق السكنية واعتدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح وفي حضور أطفالها.

لم يكد يفرغ المتهم من فعلته حتى توعد ضحيته بالإيذاء بل بالقتل حال نطق لسانها بكلمة "هدبحك لو بلغتي الحكومة" قبل أن يتركها شاردة الذهن وجُل همها كيف ستخبر زوجها.

في نهاية الأمر، توجهت السيدة إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة. عادت بعدها إلى منزلها وتحلت بالشجاعة الكافية وأخبرت بعلها بما تعرضت له "والله اللي حصل غصب عني.. حط السكينة على رقبتي" وإذ بالراجل ينتفض بقوة دفع بركان ثائر وتوجه إلى القسم للمطالبة بحق زوجته.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وضع خطة بحث محكمة لتحديد هوية وضبط المتهم تركزت على مراجعة كاميرات المراقبة بخط السير وتنشيط مصادر المعلومات السرية من خلال الاستعانة بوصف الضحية للمشكو في حقه.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة كشفت عن الفصل الأهم في الواقعة، السيدة عقب استقلالها "توك توك" بصحبتها أطفالها بدائرة المركز للتوجه لمسكنها فوجئت بسير قائد المركبة بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة بدائرة المركز.

سائق التوك توك هددها بسلاح أبيض كان بحوزته وأجبرها على الترجل من المركبة والتوجه بها لداخل الزراعات ومحاولة التحرش بها والاستيلاء على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى) .

في غضون ساعات قليلة توصلت تحريات المقدم محمد طبية رئيس مباحث أوسيم إلى المتهم، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له وأقر بجريمته مبررًا الأمر "لحظة شيطان" وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (عامل بمحل هواتف).