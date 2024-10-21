بعد دهس 7 لاعبين.. النيابة تأمر باستدعاء المدير الرياضي بنادي 6 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء المدير الرياضي بنادي 6 أكتوبر لسؤاله حول ملابسات حادث إصابة ٧ لاعبين من فريق نادي ٦ أكتوبر للدراجات، إثر حادث تصادم مروع على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي.

وتستجوب النيابة المدير الرياضي لنادي 6 أكتوبر، حول اعتياد المصابين للتمرين في موقع الحادث على الطريق الصحراوي وكيفية تأمينهم أثناء التأمين وأيضاً ما إذا كان هناك أماكن معينة مخصصة لهم للتمرين بدراجاتهم.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي صباح الأحد الماضي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي وأن الطريق المذكور تبين أنه لا يوجد به كاميرات مراقبة في محيط الحادث، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم حيث أطاحت بهم من الخلف ولم يرى أي منهم السيارة التي فرت مسرعة من مكان الحادث.

وكلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة حول السيارة المتسببة في الحادث وقائدها والتحري حول وجود كاميرات مراقبة في محيط الحادث أو الطرق المؤدية إليه وإيفاد النيابة بها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال اللاعبين المصابين وتبين دخول ٤ لاعبين إلى المستشفى في حالة حرجة ولا تسمح حالتهم بسماع أقوالهم، وغادر لاعب المستشفى، ولم يتبق سوى حالتين للاعبين تستمع النيابة لأقوالهما حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وقال الاثنان المصابان في أقوالهما أمام النيابة، إنهما لم يشاهدا ما حدث، معلقين: "مشوفناش حاجة عربية خبطتنا من الخلف وملحقناش نشوف أي حاجة ومنعرفش حتى مواصفات العربية، لقينا نفسنا كلنا فوق بعض وكله بيصرخ من العجل اللي اتفرم بينا".

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لإلقاء القبض على سائق سيارة المتسبب في حادث فريق الدراجات لنادي ٦ أكتوبر على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لإطاحة سيارة بلاعبي فريق نادي ٦ أكتوبر للدراجات على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي أثناء تمرينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن سائق السيارة النقل أطاح بموكب التمرين من الخلف؛ ما أدى لسقوط اللاعبين وإصابتهم بكسور وكدمات وجروح.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي نادي 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ٧ لاعبين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن تفاصيل الحادث وبيان المتسبب فيه.