الداخلية تكشف ملابسات إنهاء خدمة شرطى بزعم التشاجر مع سائح أمام الأهرامات

كتب - علاء عمران :

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطى بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات.

وأكد المصدر أن الشرطى المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل الإجتماعى لإرتكابه خطأ مسلكى ، وأن التحقيقات أثبتت صحة ذلك .

وأوضح المصدر؛ وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات فىمحاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.