تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "اللجان النوعية بالتجمع" لـ 18 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى "إرهاب" برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 61 متهمًا من بينهم 18 محبوسًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، المعروفة بـ اللجان النوعية، لجلسة 18 يناير المقبل؛ للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتى 22 فبراير 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولي قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الثاني وحتى السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضًا تولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالاً وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس في قتل "أ. ف"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمان الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.