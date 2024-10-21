المشوار الأخير.. مقتل سائق توكتوك على يد شاب في عين شمس بسبب الأجرة

كتب-محمود الشوربجي:

أنهى شاب، حياة سائق توكتوك، طعنا بسكين؛ بعد مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما حول الأجرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة عين شمس، بورود بلاغا مفاده وقوع مشاجرة بشارع العشرين وسقوط قتيل.



انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وعثرت على جثمان سائق توكتوك، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة في الجسد.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين شاب وسائق توكتوك، بسبب خلافات حول الأجرة، وقام الأول بطعنه مما نتج عنه وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف أجهزة أمن القاهرة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.