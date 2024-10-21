كدمات الرئة وكسور العمود الفقري.. التقارير الطبية لـ 7 لاعبين نادي 6 أكتوبر للدراجات

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد إجراء تحقيقات موسعة في حادث إصابة 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات، إثر حادث تصادم مروع على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد أنه بتوقيع الكشف الطبي على 4 من اللاعبين المصابين، تبين إصاباتهم بإصابات خطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ 2 من اللاعبين وكدمات الرئة وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ اضافة الى كدمات وجروح متفرقة وتم إيداع اللاعبين الاربعة غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال اللاعبين المصابين وتبين دخول 4 منهم إلى المستشفى في حالة حرجة ولا تسمح حالتهم بسماع أقوالهم، وغادر لاعب المستشفى، ولم يتبق سوى حالتين للاعبين تستمع النيابة لأقوالهما حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وقال الاثنان المصابان في أقوالهما أمام النيابة، أنهما لم يشاهدا ما حدث، معلقين: "مشفناش حاجة عربية خبطتنا من الخلف وملحقناش نشوف أي حاجة ومنعرفش حتى مواصفات العربية، لقينا نفسنا كلنا فوق بعض وكله بيصرخ من العجل اللي اتفرم بينا".

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي نادي 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 7 لاعبين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن تفاصيل الحادث وبيان المتسبب فيه.