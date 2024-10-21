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"ولع في التروسيكل".. عامل ينتقم من آخر بسبب خلافات بالمنوفية

12:34 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

حريق دراجة نارية - ارشيفية

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علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات حريق دراجة نارية في المنوفية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز قويسنا في محافظة المنوفية، بلاغا يفيد نشوب حريق بمركبة تروسيكل ملك عامل والذي وقع أثناء توقف المركبة أمام منزله، تم السيطرة على الحريق واخماده دون تسجيل أي إصابات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عامل مقيم بدائرة المركز، بمواجهته، اعترف بارتكابه الحادث بسبب وجود خلافات مع مالك المركبة، حيث قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على المركبة وإضرام النيران بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حريق دراجة نارية محافظة المنوفية نشوب حريق
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