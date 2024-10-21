كواليس جلسة مُحاكمة 5 متهمين "معدية أبوغالب"

كتب - رمضان يونس:

استمعت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الكلية، مرافعة دفاع المتهمين، وطلبات المجني عليهم في قضية وفاة 16 فتاة في حادث غرق معدية" أبوغالب غالب".

وطالب دفاع المجني عليهم تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وثبوت كافة المسؤولية الجنائية ضده.

وقدم محامو الضحايا حافظة مستندات تحتوي على إعلانات شرعية للمتوفين، كما ادعوا مدنيا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف واحد كإجراء قانوني لإثبات الحضور في القضية من قبل المتهمين.