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تفاصيل مصرع طالبين صدمهما قطار في الجيزة

11:52 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

ارشيفية

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كتب- محمد شعبان:

لقي طالبان مصرعهما إثر اصطدام قطار بهما ما تسبب في مصرعهما في الحال، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمحل الحادث لنقل جثمانيهما لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده مصرع طالبين إثر اصطدام قطار بهما ما تسبب في مصرعهما في الحال، بمزلقان سكة حديد قرية البليدة بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف لنقل الجثامين لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ويجري رجال الأمن الفحص اللازم وتفريغ كاميرات المراقبة اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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