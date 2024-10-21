4 مصابين في انقلاب سوزوكي قبل مول شهير بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:



أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالشيخ زايد، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مول أركان بلازا.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة سوزوكي بشارع البستان وانقلاب المركبة.

أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتجنيب السيارة نهر الطريق.