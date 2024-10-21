قضية مقتل اللواء العبيدي.. الفصل الأخير أمام الاستئناف| اليوم

كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من "رمضان. ح" على حكم إدانته بالإعدام شنقًا و3 آخرين على أحكام المشدد، في واقعة قتل "اللواء حسن العبيدي"، الجنرال اليمني داخل شقة سكنية في بولاق الدكرورث.

وبجلسة 4 أبريل الماضي، أدانت الدائرة 13 جنايات بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المستشار منتصر أحمد كحكي، بإجماع أراء أعضائها، بالإعدام شنقا لمتهم الأول بعد ورود رأي المفتي، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10 الآف جنيها لحيازته سلاح ناري، ومصادرة السلاحين الناريين، لاتهامه وآخرين بقتل "اللواء حسن العبيدي" رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمني.

وأصدرت المحكمة حُكمها على المتهمين عاقبت المحكمة المتهم الثاني "عبد الرحمن" 17 سنة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وعاقبت المتهمة الثالثة "إسراء" 21 سنة، بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمة الرابعة "سهير" 16 سنة، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

وأشارت التحقيقات الى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.

وفي وقت سابق، اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

ولاحقا أحالت النيابة العامة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة فيما تصدر حكمها على المتهمين اليوم.