حبس سائق التريلا المتهم بالتسبب في مصرع شخص جراء دهسه سيارتين بالمعادي

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، حبس سائق سيارة تريلا، لاتهامه بالتسبب في مصرع شخص وإصابة آخر، جراء وقوع حادث مروري أدى إلى دهس سيارتين، أثناء قيادته للتريلا.

وأمرت النيابة بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات أثناء القياده، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما صرحت في وقت سابق بدفن جثة المتوفي، والاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسؤاله.

وكشفت تحقيقات النيابة والتحريات الأولية، أن السرعة الزائدة وراء الحادث، حيث تبين أن سائق السيارة المتسبب في الحادث، كان يقود بسرعة عالية، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة بيده والاصطدام بسيارتين ملاكي، ما أدى إلى وفاة قائد إحداهما وإصابة الآخر.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، بمنطقة المعادي.

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق تريلا بدهس سيارتين ملاكي، مما أسفر عن وفاة سائق وإصابة الآخر.

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق التريلا المتسبب في الحادث.