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نهاية صادمة لطفل في منشأة القناطر

09:04 م الأحد 20 أكتوبر 2024

جثة طفل ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، مساء الأحد.

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل من علو بقرية نكلا.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط الطفل أنس رمضان 10 سنوات، من شرفة مسكنه بالطابق الثاني.

أسرته أسرعت بنقله إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج لكنه فارق الحياة نتيجة إصابته الخطرة، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جثة طفل سقوط من علو قرية نكلا منشأة القناطر الجيزة النجدة
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