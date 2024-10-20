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16 مصابا وسط سحابة دخان.. تطورات جديدة في حريق مطعم صبحي كابر

08:49 م الأحد 20 أكتوبر 2024

حريق بمطبح مطعم صبحي كابر

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن الحصيلة النهائية لمصابي حريق مطعم صبحي كابر بشبرا، مساء الأحد.

مصدر أمني أفاد بانتهاء رجال الدفاع المدني من السيطرة على النيران داخل المطبخ وإجلاء 16 مصابا جميعهم حالات اختناق بسبب الأدخنة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المطاعم.

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تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطبخ مطعم صبحي كابر المكون من 3 طوابق، مما أسفر عن 16 حالة اختناق -نقلوا إلى مستشفى الساحل التعليمي- وتمام الإخماد.

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