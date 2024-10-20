برنامج "شكرا مليون".. تطور جديد في أزمة "هالة صدقي" ومساعدتها

كتب ـ رمضان يونس:

استمعت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد الجزئية، لأقوال مساعدة الفنانة هالة صدقي ـ السابقة ـ "حسنة" في بلاغها المُقدم ضد الفنانة، وتم صرفها من سرايا النيابة لحين استكمال التحقيقات.

وكانت نيابة الجيزة الكلية، استمعت لأقوال "حسنة" المساعدة في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة هالة صدقي، إذ أمرت جهات التحقيق عقب الانتهاء من سماع أقوالها، بإخلاء سبيلها.

وتقدمت "حسنة" ببلاغ رسمي حمل رقم 5005 عرائض الشيخ زايد، إلى المحامي العام لنيابات السادس من أكتوبر، ضد الفنانة هالة صدقي، تتهمها فيها بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ مالي 150 ألف ريال سعودي مكافأة من برنامج "شكرا مليون".

فكرة برنامج "شكرا مليون" تقوم على إشراك مشاهير من الوطن العربي في سلسلة من السلوكيات الإنسانية الرفيعة، حيث يحصل الضيف على مبلغ قيمته 150 ألف ريال سعودي، ثم يقوم بمنحه بالكامل إلى شخص ألهمه وأثر في حياته بشكل أو بآخر، كنوع من الشكر والامتنان، على أن يقوم هذا الشخص الثاني بإعطاء 50 ألف ريال من قيمة المبلغ إلى شخص آخر أثر بدوره في حياته.

وأكدت "حسنة"، مساعدة هالة صدقي، خلال ظهورها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، أنها حصلت على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج "شكرا مليون"، ولكن بعد تصوير الحلقة، تم إبلاغها أن المبلغ "راكور" (أي غير كامل)، وحصلت على 50 ألف جنيه فقط.

وأضافت "حسنة" أنها تحدثت مع الفنانة هالة صدقي عدة مرات بشأن المبلغ، وأخبرتها أنها أرسلت المبلغ الخاص بها، لكن بعد ذلك انقطعت علاقتها بها تمامًا، مشيرة إلى أن هذه الأزمة سببت لها العديد من المشاكل الأسرية.

من جانبها، أكدت الشركة التابعة للبرنامج أن الحلقة محل الخلاف تم تصويرها بشكل طبيعي، وبعد الانتهاء من الحلقة، تم تحويل مبلغ 150 ألف ريال سعودي إلى حساب الفنانة هالة صدقي، باعتبار أن المساعدة الخاصة بها لا تمتلك حسابًا بنكيًا.